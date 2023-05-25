За місяць до вторгнення прибули в Україну і не виїхали по закінченню дозволу: у Львові виявили родину росіян-нелегалів

Міграційна служба Львівщини повідомила про притягнення до адміністративної відповідальності членів однієї родини із РФ, які прибули в Україну за місяць до початку повномасштабного вторгнення, а по завершенню дозволів на перебування не покинули територію України.

«Про причини такої «подорожі» порушники не повідомляють. Незаконних мігрантів притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» та ухвалено рішення про їх примусове повернення», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що адмінпротокол склали і на особу, яка надавала іноземцям житло.

Нещодавно повідомлялося, що правоохоронці видворили росіянку, яка торік приїхала на Кіровоградщину, а із Сумщини видворили росіянина, який не мав дозвільних документів на проживання в Україні.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії. Відтоді дуже незначна частина громадян Росії отримали візи для приїзду в Україну.

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