У Росії засудженого блогера Маркаряна оштрафували за порівняння росіян із тваринами

Хорошевський районний суд Москви оштрафував засудженого блогера Арсена Маркаряна на 20 тисяч рублів у адміністративній справі про розпалювання міжнаціональної ненависті, повідомила 1 липня пресслужба московських судів загальної юрисдикції.

За версією слідства, в грудні 2025 року Маркарян розмістив у телеграм-каналі відеозапис, що містить «зневажливе емоційно-смислове ставлення до росіян».

За даними ЗМІ, йдеться про ролик, опублікований у телеграм-каналі Z-блогера Владислава Позднякова. Суд визнав, що Маркарян є його адміністратором і сам розмістив там відео. У ньому він, зокрема, каже: «Це загадковість і непередбачуваність мавпи. Російські люди більшою мірою тварини, ніж інші люди. Це і плюс і мінус. Правил не вміють дотримуватися».

Захист вказував, що Маркарян не публікував це відео, а записане воно було у 2022 році, тому термін давності правопорушення минув, пише «Медіазона». Однак суд відкинув ці аргументи адвоката.

Маркарян вів свій блог з 2014 року і здобув популярність завдяки мізогінним висловлюванням. Але затримали його в серпні 2025 року не за це.

У березні 2026 року блогера засудили до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі у справі про реабілітацію нацизму. Приводом для справи став ролик, який містить «інформацію про образу пам’яті захисників Вітчизни». У ньому Маркарян назвав «довбо…м» червоноармійця Олександра Матросова.