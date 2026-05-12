За пости про Бучу суд у Москві заочно засудив головреда телеканалу «Дождь» до 8 років за ґратами

Головінський суд Москви 12 травня заочно засудив головного редактора телеканалу «Дождь» Тихона Дзядка до 8 років позбавлення волі, звинувативши журналіста в поширенні так званих фейків про російську армію за пости в його телеграм-каналі про вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені на Київщині в лютому-березні 2022 року.

Також суд призначив Дзядку штраф 250 тисяч рублів і на чотири роки заборонив адмініструвати сайти. Державне обвинувачення вимагало для нього 8 років за ґратами і 5,9 мільйона штрафу, зазначає видання «Медіазона».

Журналісту інкримінували також статтю Кримінального кодексу про ухилення від виконання законодавства про так званих «іноагентів».

Приводом для справи про «фейки» стали два пости про «руйнування міст» і «вбивства російськими військовими мирних громадян у Бучі та Ірпені». Прокуратура заявляла, що в постах містилася «хибна інформація про насильницькі дії російських військових» у Київській області України.

«Медіазона» уточнює, що йдеться про пости за липень і грудень 2022 року, в яких були посилання на репортаж із Бучі та розслідування The New York Times про вбивство мирних жителів у Київській області.

Тихон Дзядко був оголошений у розшук у квітні 2025 року. У жовтні його заочно заарештували. Тоді ж головного редактора телеканалу «Дождь» внесли до списку терористів та екстремістів. 2022 року міністерство юстиції РФ внесло журналіста до списку «іноагентів». Після цього його штрафували за відсутність відповідного маркування.

Це не перший вирок співробітникам телеканалу, який зупинив роботу в Росії 3 березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У лютому 2025 року суд у Москві заочно засудив голову інформаційної служби телеканалу Катерину Котрікадзе до восьми років колонії загального режиму. Її також засудили за статтями про поширення військових «фейків» та порушення закону про «іноземних агентів».

2023 року Генпрокуратура Росії визнала небажаною в Росії діяльність двох іноземних філій телеканалу «Дождь».