Журналістка, шахіст і активісти – у РФ назвали нових іноагентів

Міністерство юстиції Росії 6 лютого розширило список про іноземних агентів.

До списку були включені журналістка телеканалу «Дождь» Поліна Мілушкова, співзасновник Празького антивоєнного комітету та капітан антивоєнної шахової команди Global Russians/Global Ramblers Денис Білунов, співголова партії «Демократичний вибір», IT-підприємець і блогер Ігор Драндін, координатор освітньої ініціативи Frame Максим Іванцов, а також сама ініціатива Frame та інтернет-проєкт «Континент».

У реєстрі міністерства юстиції РФ перебуває понад тисяча людей і організацій. Правозахисники називають закон про «іноземних агентів» репресивним. У рішенні ЄСПЛ ішлося, що російський закон порушує права на свободу вираження поглядів, свободу об’єднання та право на недоторканність приватного життя та суперечить Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Але російська влада продовжує посилювати законодавство про «іноагентів».