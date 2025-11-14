У Росії іноагенткою оголосили журналістку Костюченко, яка висвітлювала окупацію Херсона

Росія оголосила «іноземною агенткою» журналістку Олену Костюченко, яка висвітлювала перші дні окупації Херсона в березні 2022 року – коли місто фактично контролювали російські війська, але формально ще зберігалася українська влада.

Також до списку «іноагентів», який регулярно поповнює міністерство юстиції РФ, потрапили економіст Рубен Єніколопов, журналіст Кирило Кривошеєв та ТОВ «Форпост».

За версією російської влади, нові фігуранти реєстру «іноагентів» поширюють недостовірну інформацію про рішення та політику російської влади, а також співпрацюють з іншими «іноагентами», «небажаними» організаціями чи «іноземними інформаційними джерелами».