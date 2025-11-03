У Росії тривають затримання вуличних музикантів, які підтримали «Стоптайм»

У російському місті Перм співачку Катерину Романову, яка організувала концерт солідарності з гуртом «Стоптайм», заарештували на сім діб за «відмову від огляду на наркотичне сп’яніння», повідомляє Sotavision.

Під час засідання суду захисник Романової розповів, що дівчина спочатку погодилася на огляд, але поліцейські стали вмовляти її відмовитися, не попередивши про наслідки.

22 жовтня дівчина провела концерт у центрі Пермі, на якому виконувала пісні гуртів «Кіно», «Гражданская оборона», а також пісню «Світла смуга», написану «іноагентом» Noize MC. Романова анонсувала другий виступ, але скасувала його. Попри це, в день скасованого концерту її затримала поліція, у відділку щодо співачки склали протокол про «організацію масового перебування людей у громадському місці».

Музиканти «Стоптайм» грали на вулицях Петербурга пісні відомих російських музикантів – Монеточки, Noize MC, Земфіри. Російська влада оголосила цих виконавців «іноагентами», проте справа «Стоптайм» стала першою, коли людей переслідують за публічне виконання музики «іноземних агентів». Діану Логінову, крім арештів за «організацію масового скупчення людей», оштрафували на 30 тисяч рублів: виконання пісні Монеточки «Ти солдат» суд визнав «дискредитацією» російської армії.