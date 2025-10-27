Російська поліція повторно затримала музикантів, які виконували пісні «іноагентів»

У російському Санкт-Петербурзі поліція ввечері 27 жовтня повторно затримала та відвезла до відділку гітариста гурту «Стоптайм» Олександра Орлова, який відбув арешт у спецприймальнику. Солістку Діану Логінову відвезли до поліції просто зі спецприймальника, вона мала звільнитися завтра близько шостої ранку, передає телеканал «Настоящее время».

За даними місцевого видання «Бумага», на Орлова складені два протоколи про дискредитацію російської армії. Це може стати підставою для порушення кримінальної справи.

Доля третього учасника групи, барабанщика Владислава Леонтьєва, невідома: він має вийти зі спецприймальника ввечері 28 жовтня.

Учасників «Стоптайм» затримали 15 жовтня після виконання пісень Монеточки, Noize MC та Земфіри в центрі Санкт-Петербурга. На вуличні концерти, що відбувалися з квітня, збиралися численні глядачі, це активно обговорювалося у соціальних мережах.

Виконавці, пісні яких співала вулична група, визнані в Росії іноземними агентами, проти Noize MC (Іван Алексєєв) та Монеточки (Єлизавета Гирдимова) порушені кримінальні справи. Проте виконання їхніх творів не заборонене законом.