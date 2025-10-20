Слухають у Києві – поліція РФ знайшла, чому політично нейтральна пісня Noize MC є дискредитацією армії

Петербурзька поліція визнала, що пісня Noize MC «Светлая полоса» («Світла смуга») дискредитує російську армію, оскільки її слухають українці під час атак дронів. Такий висновок містить адміністративний протокол, складений на 18-річну вокалістку гурту «Стоптайм» Діану Логінову (Наоко), яка виконала трек на вуличному концерті в Петербурзі.

У документі поліцейські послалися на коментар у соцмережах музиканта. Підписник із Києва писав, що слухав «Світлу смугу» під час нальоту дронів і відчував «підтримку артиста». Поліція дійшла висновку, що таким чином у публіки формується «негативна оцінка спецоперації».

При цьому в тексті пісні немає згадок про війну чи армію.

Сама Логінова заявила, що не згодна з протоколом і не мала наміру когось дискредитувати.

Співачку затримали 15 жовтня, після чого суд призначив їй 13 діб арешту у справі про «організацію незаконного мітингу». Її колег по групі також заарештовано на 12–13 діб. Після затримання з телеграм-каналу колективу видалили відео вуличних виступів, залишивши лише пісню «Широка страна моя родная» (радянська патріотична пісня, написана 1936 року).