18-річну виконавицю пісень «іноагентів» на вулицях Петербурга звинуватили в «дискредитації» армії РФ

На 18-річну студентку музичного училища імені Римського-Корсакова і вокалістку вуличної групи «Стоптайм» (Stoptime) з Петербурга Діану «Наоко» Логінову склали адміністративні протоколи про «дискредитацію» російської армії, повідомляють місцеві видання «Фонтанка», «Бумага» та «Ротонда».

Логінову затримали 15 жовтня. Ніч дівчина провела у відділку поліції. Вдень 16 жовтня її доправили до Дзержинського районного суду Петербурга, який розгляне її адміністративну справу. За статтею про організацію мітингу їй може загрожувати арешт до 15 діб.

Видання «Медіазона» опублікувала відео з будівлі суду. На ньому Логінову ведуть у кайданках. Sotavision зазначає, що співачка виглядає пригнічено, на журналістів реагує з роздратуванням, від коментарів відмовляється.

За даними видання «Бумага», у справі також фігурують гітарист та барабанщик «Стоптайму», але їх до суду не доставили.

Приводом для переслідування стали відео з виступами «Стоптайму» на Невському проспекті в центрі Петербурга, на яких музиканти виконували пісні артистів, оголошених «іноагентами» – Монеточки, Noize MC, Земфіри та «Порнофільмів». Провладні активісти поскаржилися на вуличний концерт 11 жовтня, де гурт разом із глядачами співає пісню «Кооператив «Лебедине озеро» авторства Noize MC.

Навесні 2025 року суд у Петербурзі оголосив цю композицію «забороненою в Росії інформацією», оскільки вона «формує негативне ставлення до представників органів державної влади та Збройних сил Російської Федерації».