У Росії вирішили перевірити на екстремізм пісні двох реперів після «вигаданого звернення»

Керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив Головному слідчому управлінню відомства перевірити тексти пісень реперів Oxxxymiron і Noize MC щодо екстремізму, реабілітації нацизму і «негативного ставлення до співробітників правоохоронних органів».

Згідно з повідомленням, опублікованим на офіційному сайті СК, Бастрикін ініціював перевірку після звернення до нього «ініціативної групи патріотів».

За кілька годин ЗМІ виявили відповідне звернення на блог-платформі Livejournal. Його опублікував користувач з ніком yakushef. У тексті сказано, що «злочинна діяльність «реперів» перейшла всі межі допустимого і стала національною загрозою, небезпечнішою за розширення НАТО».

Далі зі звернення стає ясно, що воно має відверто сатиричний характер.

Після доручення Бастрикіна перевірити творчість реп-виконавців, користувач Livejournal yakushef закликав Слідчий комітет «зупинитися». «Не було жодного «звернення групи патріотів». Це ж був жарт. Вигадане звернення, спеціально написане в ідіотській формі, сатира на наш час», – резюмував він.

Репери Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) і Noize MC (Іван Алексєєв) неодноразово брали участь у мітингах російської опозиції та публічно підтримували її представників, зокрема Олексія Навального. В Oxxxymiron днями вийшов перший після тривалої перерви альбом, багато критиків назвали його подією року. Квитки на концерти репера в Москві та Санкт-Петербурзі, заплановані на березень наступного року, були розкуплені за кілька діб після старту продажів.

Раніше голова СКР Бастрикін доручив перевірити на предмет реабілітації нацизму висловлювання про День перемоги популярного російського репера Morgenshtern – після того, як музикант публічно засумнівався у необхідності витрачати величезні суми на святкування 9 травня. Також голова Слідчого комітету заявив, що Morgenshtern «торгує наркотиками через соціальні мережі». Доказів Бастрикін не навів, проте після його слів концерт репера в Москві скасували, а сам виконавець залишив Росію.

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