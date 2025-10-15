«Кооператив «Лебедине озеро» – в РФ затримали вуличну співачку, яка виконувала пісні «іноагентів»

У російському Санкт-Петербурзі затримана вулична співачка Діана Логінова, відому як Наоко. Про це повідомляє видання «Ротонда» з посиланням на МВС, де не уточнили, на якій підставі затримали дівчину.

Вулична група Stoptime, вокалісткою в якій є Логінова, виконує в тому числі пісні артистів, що виступають проти війни й оголошені владою Росії «іноагентами». Відео виконання пісні репера NoiceMC «Кооператив «Лебедине озеро» стало популярним у мережі – про нього писали і закордонні ЗМІ, зазначаючи, що антивоєнну та антипутинську композицію разом з артистами співають кількадесят молодих людей.

На виконання поскаржилася головна редакторка агентства «Регнум», провоєнна блогерка Марина Ахмедова та інші Z-активісти.

Стверджується, що співачку доправили до 78-го відділу поліції. Подробиці поки що невідомі.

У серпні музикантів Stoptime уже затримували після виступу, і тоді вони пообіцяли, що не змінюватимуть репертуару. Музикантів відпустили після оформлення штрафів за порушення тиші.

12 жовтня в центрі Петербурга музиканти виконували пісні визнаної в Росії «іноагентами» співачки Монеточки, а також гурту «Порнофільми», кілька пісень яких у Росії визнали екстремістськими. До реєстру екстремістських матеріалів було включено і пісню «Кооператив «Лебедине озеро», суд вважав, що в ній «використовуються принизливі та образливі характеристики, які можуть бути ототожнені з фігурою, що символізує народ РФ».