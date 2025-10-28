Вуличну співачку Наоко за виконання пісні «іноагентки» оштрафували в РФ на 30 тисяч рублів

У Росії Ленінський районний суд Санкт-Петербурга оштрафував на 30 тисяч рублів (це майже 16 тисяч гривень) 18-річну вуличну співачку з групи «Стоптайм» Діану Логінову, відому як Наоко, повідомляє «Медіазона».

Суд визнав Логінову винною у «дискредитації» російської армії.

Приводом для складання адміністративного протоколу стало виконання ще не виданої пісні визнаної «іноагенткою» авторки Монеточки «Ти солдат».

Адвокат Логінової Марія Зирянова під час засідання суду зазначала, що незалежні фахівці не знайшли «дискредитації» армії в пісні, яку виконувала Логінова – там немає формулювань про негативне використання Збройних сил, а також взагалі не згадується російська армія.

Захист також вказав на порушення під час складання протоколу. За словами адвоката, співробітники центру «Е» не вказали в документі деталей нібито скоєного правопорушення. У протоколі немає повного тексту пісні, лише згадка назви, не зазначені дати, коли Логінова виконувала пісню, а також немає підписів співробітників поліції, які складали цей протокол.

Згодом місцеве видання «Бумага» повідомило, що Логінову після призначення штрафу не звільнили, а вивели з суду під конвоєм. За словами одного з силовиків, співачку повезуть до відділку поліції для складення ще одного протоколу (два адміністративні протоколи про «дискредитацію» армії можуть стати підставою для кримінального переслідування).

Петербурзька група «Стоптайм» здобула популярність, виконуючи пісні на вулицях міста, серед них були композиції виконавців, оголошених «іноземними агентами».

Учасників гурту – співачку Діану Логінову (Наоко), гітариста Олександра Орлова та барабанщика Владислава Леонтьєва – заарештували 16 жовтня за статтею про організацію масового заходу. За версією поліції, 11 жовтня вони порушили «рух та порядок» у місті, оскільки пісні слухали одночасно 70 людей. Суд призначив Логіновій 13 діб адміністративного арешту. Олександра Орлова та Владислава Леонтьєва відправили під арешт на 12 і 13 діб відповідно.

Щодо Логінової склали два протоколи про «дискредитацію» армії. Приводом для другого протоколу стало виконання пісні Noize MC «Світла смуга». У поліції побачили «дискредитацію» через розповідь одного з шанувальників Noize MC про те, що він слухав пісню під час атаки дронів на Київ і завдяки цьому відчував підтримку музиканта. Другий протокол Куйбишевський районний суд Петербурга 27 жовтня повернув для поліції «для усунення перешкод його розгляду».