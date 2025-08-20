Суд у РФ заочно заарештував журналістку Юлію Таратуту

У Росії Перовський районний суд Москви 20 серпня заочно заарештував ведучу телеканалу «Дождь» Юлію Таратуту. Її звинувачують у кримінальній справі щодо невиконання обов’язків «іноземного агента», повідомляє телеканал «Настоящее время».

Міністертво юстиції Росії визнало Таратуту «іноземним агентом» у грудні 2022 року. Журналістку, яка не живе в Росії, після цього двічі притягали до адміністративної відповідальності за порушення режиму діяльності «іноагента» через ненадання звітів, передбачених російським законодавством. Це стало приводом для порушення кримінальної справи. У травні 2025 року МВС Росії оголосило журналістку в розшук.

Проти десятків людей, визнаних «іноагентами», в Росії порушені кримінальні справи про невиконання покладених на них обов’язків.

Щодо кількох журналістів телеканалу «Дождь», редакція якого зараз розташована в Нідерландах, у Росії порушені кримінальні справи за різними статтями, зокрема про поширення так званих «фейків» про російську армію.