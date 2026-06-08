РФ заочно засудила політемігранта Ходорковського до 10 років у справі про фейки про армію

Міщанський районний суд Москви ухвалив заочний вирок колишньому співвласнику компанії ЮКОС і діячеві російської політичної еміграції Михайлу Ходорковському, визнавши його винним у поширенні так званих фейків про армію у зв’язку з його публікаціями про війну Росії проти України.

Ходорковський засуджений до 10 років колонії, прокуратура просила дати йому 14 років. Сторона захисту просила виправдати Ходорковського.

Михайло Ходорковський живе у Великій Британії, він виступає проти війни та на підтримку України, є членом заснованого у перші дні після російського вторгнення Антивоєнного комітету, а також платформи російської демократичної опозиції при ПАРЄ.

Приводом для справи проти нього став пост у соцмережі X у вересні 2022 року про можливі втрати Росії у війні, а також відео, опубліковане в липні 2024 року, в якому йшлося про обстріл російськими військовими дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Фейками російські суди та слідчі органи вважають будь-які висловлювання про війну, що суперечать офіційній позиції Москви.

Проти Ходорковського в Росії порушено ще одну справу – його та інших учасників Антивоєнного комітету звинуватили в причетності до терористичної спільноти, насильницькому захопленні влади та публічних закликах до тероризму.