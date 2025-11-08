У Росії страйкують будівельники ядерного реактора

У місті Димитровграді Ульяновської області Росії оголосили страйк будівельники ядерного реактора на швидких нейтронах (ідеться про багатоцільовий швидкий дослідницький реактор). Їм два місяці не сплачують зарплату. Близько 300 людей вийшли на акцію протесту, повідомляє російське видання «Коммерсант».

Страйкарі працюють у відокремленому підрозділі компанії «Оргенергобуд». Колишній радянський інститут брав участь у будівництві понад тисячі електростанцій, зокрема атомних реакторів. Керівництву Ульяновської області не вдалося зв’язатися з компанією, йдеться в публікації.

Дослідницький реактор призначений для наукових експериментів та дослідження та випробування матеріалів для перспективних атомних реакторів, макетів елементів реакторних зон та теплових реакторів малої та середньої потужності. Його будівництво почалося 10 років тому, він має бути введений в експлуатацію у 2028 році.

«Оргенергобуд» є генеральним підрядником проєкту з кінця 2020 року та має завершити свою частину робіт у 2027 році. Компанія виграла тендер вартістю понад 33 мільярди рублів, це близько 413 мільйонів доларів за поточним курсом.

Реактори на швидких нейтронах дозволяють реалізувати технологію замкнутого циклу ядерної енергетики. Крім багатоцільового швидкого дослідницького реактора в Димитровграді, для досліджень у цій галузі будується реактор у Сєверську Томської області РФ.