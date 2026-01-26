У Сибіру 22 роки за ґратами дали росіянину за «держзраду» – в справі про підпал вишок зв’язку

Другий східний окружний військовий суд у російському місті Чита засудив 26-річного жителя Іркутської області Тимура Пелецкіса до 22 років позбавлення волі у справі про підпал вишок мобільного зв’язку. Перші п’ять років він має провести у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму, повідомляє пресслужба суду.

Його звинуватили в державній зраді, а також диверсійній діяльності, проходженні навчання та приготуванні до участі в діяльності терористичної організації.

За версією слідства, в 2023 році Пелецкіс вступив до Легіону «Свобода Росії», який воює на боці України, і за завданням представника Головного управління розвідки Міноборони України з 28 до 29 грудня 2023 року підпалив дві базові станції операторів зв’язку, розташованих на території Іркутської області.

Пелецкіс, як стверджує слідство, також погодився на вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури. У травні 2024 року, як стверджується, при спробі висвердлити замок релейної шафи на залізниці він був затриманий. Крім цього, він нібито збирав відомості про ділянку місцевості, на якій розташований один із військкоматів. Не повідомляється, чи він визнав провину і чи буде захист оскаржувати вирок.

За даними правозахисного проєкту «Перший відділ», 2025 рік став рекордним у Росії за кількістю вироків у справах про державну зраду, шпигунство, конфіденційну співпрацю з іноземцями та надання допомоги противнику. З початку 2025 року за такими звинуваченнями засудили 470 людей. Ще не менш як 420 перебувають під слідством, а матеріали справ 179 людей надійшли до судів. Виправдувальних вироків не було.