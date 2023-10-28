У Москві порушили понад 20 справ проти «ухилянтів» із Центральної Азії

У Москві порушили 22 кримінальні справи за фактом ухилення від військової служби уродженцями Центральної Азії, повідомляє Слідчий комітет.

Ідеться про призовників, які раніше набули російського громадянства. Правоохоронці розшукують таких людей. Якщо зʼясується, що вони справді не хотіли виконувати військовий обовʼязок, їх можуть позбавити громадянства.

Понад 80 осіб, які раніше отримали громадянство, стали на службу до Збройних сил Росії.

До кінця цього року на строкову службу призивають росіян віком від 18 до 27 років. З 1 січня 2024 року верхня межа призовного віку підніметься до 30 років.

За кримінальною статтею за ухилення від військової служби загрожує до двох років колонії.