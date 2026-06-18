РФ може збільшити військові витрати на 4–5 трильйонів рублів – Bloomberg

Російська влада розглядає можливість збільшити витрати на війну у 2026 році ще на чотири-п’ять трильйонів рублів, що приблизно на 40% перевищує обсяг коштів, закладених до бюджету, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, частину додаткових витрат планується покрити рахунок нових запозичень на внутрішньому ринку у розмірі двох-трьох трильйонів рублів.

Bloomberg зазначає, що витрати на обслуговування вже наявного внутрішнього боргу цього року становлять близько чотирьох трильйонів рублів. Це п'ята за величиною стаття федерального бюджету після оборони, національної безпеки, соціальної політики та економіки.

Дефіцит російського бюджету за перші п’ять місяців 2026 року, за даними агентства, сягнув шести трильйонів рублів, або 2,6% ВВП, перевищивши річний цільовий показник приблизно на 60%.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що представники міністерства фінансів та Центробанку РФ попереджали російського лідера Володимира Путіна про ризики подальшого зростання військових витрат для бюджетної стійкості. За даними джерел агентства, президент РФ доручив шукати скорочення за іншими статтями витрат, не чіпаючи оборонний бюджет.

Попри зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту на Близькому Сході, додаткових нафтогазових доходів, за оцінками Bloomberg і Financial Times, недостатньо для покриття військових витрат, які зростають. Остання версія російського бюджету на 2026 рік передбачає дефіцит у розмірі 3,8 трильйона рублів, але вже за перші пְ’ять місяців року він сягнув майже шести трильйонів рублів – це найвищий показник із початку повномасштабної війни.