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У Росії повідомляють про нову спробу підпалу військкомату

Майно та приміщення військкомату не постраждали. Фото ілюстративне

У Росії невідомий намагався підпалити військовий комісаріат у Ленінському та Кіровському районах Новосибірська, повідомляє місцева влада уряду регіону з посиланням на військового комісара Новосибірської області Євгена Кудрявцева.

За повідомленням, 29 вересня близько 6:25 у вікна приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю, це викликало пожежу, яку оперативно ліквідували.

Зазначається, що майно та приміщення військкомату не постраждали.

Підозрюваного затримали.

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Після оголошення мобілізації у Росії почастішали випадки підпалів будівель військкоматів. Також росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

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