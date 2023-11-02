РФ більше не повідомлятиме Раді Європи про запровадження воєнного стану

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який скасовує необхідність повідомляти Раді Європи про запровадження та скасування воєнного стану в Росії. Документ зʼявився 2 листопада на російському офіційному порталі правової інформації.

Згідно з чинними до 2 листопада нормами, Росія при запровадженні воєнного або надзвичайного стану в країні мала повідомляти генеральним секретарям ООН та Ради Європи про відступ від своїх зобовʼязань за міжнародними договорами щодо обмеження прав і свобод росіян. Це зобовʼязання відповідало вимогам Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Тепер це зобовʼязання скасоване. У пояснювальній записці до закону ці норми пояснюють тим, що з березня 2022 року ця конвенція припинила дію щодо Росії.