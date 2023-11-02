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Новини | Міжнародні

РФ більше не повідомлятиме Раді Європи про запровадження воєнного стану

Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який скасовує необхідність повідомляти Раді Європи про запровадження та скасування воєнного стану в Росії. Документ зʼявився 2 листопада на російському офіційному порталі правової інформації.

Згідно з чинними до 2 листопада нормами, Росія при запровадженні воєнного або надзвичайного стану в країні мала повідомляти генеральним секретарям ООН та Ради Європи про відступ від своїх зобовʼязань за міжнародними договорами щодо обмеження прав і свобод росіян. Це зобовʼязання відповідало вимогам Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Тепер це зобовʼязання скасоване. У пояснювальній записці до закону ці норми пояснюють тим, що з березня 2022 року ця конвенція припинила дію щодо Росії.

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