РФ: у Воронежі 50 уродженцям Азербайджану вручили повістки в ресторані

Повістки до військкомату вручили близько 50 уродженцям Азербайджану в ресторані російського міста Воронеж. Силовики 14 листопада влаштували рейд до ресторану «Форт», де святкувала день народження велика компанія. У гостей закладу перевірили документи, повідомляє видання «7х7. Горизонтальна Росія», яке відстежує публікації в російській регіональній пресі.

За даними «Вести Воронеж», близько пів сотні людей отримали повістки для проходження строкової служби в армії Росії. Правоохоронці Воронезької області рейд не коментували.

У серпні видання «7х7. Горизонтальна Росія» повідомляло, що в Калузькій області не видають громадянство мігрантам, доки вони не підпишуть контракт на участь у війні в Україні. Цього ж літа надходили повідомлення про рейди силовиків на іноземців та чоловіків з набутим громадянством, які не стали на військовий облік. У регіонах створюються загони для боротьби зі злочинністю серед мігрантів.