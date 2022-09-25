Генштаб: Росія за добу на війні в Україні втратила 400 військових

Росія за останню добу втратила близько 400 своїх військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському і Донецькому напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 вересня.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 56 700 військових, а також:
- танків ‒ 2275 (13 за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25)
- артилерійських систем – 1368 (+7)
- РСЗВ – 328 (+1)
- засоби ППО ‒ 171 (+1)
- літаків – 259 (+4)
- гелікоптерів – 220
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10)
- крилаті ракети ‒ 241 (+1)
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3701 (+20)
- спеціальна техніка ‒ 130 (+;).
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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