У РФ на заводі з виробництва пороху стався вибух

На заводі «Урал» у Солікамську в Пермському краї РФ, який виробляє порох, удень 31 жовтня стався вибух. Як повідомляють російські інформагенції з посиланням на рятувальників, повідомлення про вибух на заводі «Урал» надійшло о 13:25 (10:25 за Києвом), на місце події прибули 44 особи та 11 одиниць техніки.

У МНС заявили, що постраждалих немає, оскільки «у момент вибуху в будівлі ніхто не перебував», на роботу підприємства інцидент не вплинув.

У міністерстві територіальної безпеки Прикамʼя повідомили, що в цеху, де стався вибух, вибиті вікна та двері. «Цех працює в автоматизованому режимі, постраждалих немає, загрози населенню немає», – заявили в регіональному міністерстві.

«Урал» у Солікамську – один із найбільших у Росії заводів із виробництва пороху, у тому числі для снарядів, які використовуються в мінометах, гранатометах, керованих та некерованих ракетах.