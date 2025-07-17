Держдума РФ заборонила позбавляти набутого громадянства жителів окупованих територій України

Державна дума Росії заборонила позбавляти громадянства жителів окупованих територій України, які Москва записала до своєї конституції. Поправку внесли до ухваленого 17 липня закону про розширення переліку підстав для позбавлення набутого російського громадянства за скоєння злочинів.

До переліку злочинів, які уможливлюють позбавлення набутого громадянства, було додано близько 20 нових статей. Після набрання чинності законом число підстав для позбавлення набутого громадянства перевищить 80.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін твердить, що ухвалення законопроєкту «забезпечить системний та цілісний механізм підстав для припинення громадянства Російської Федерації та захист національної безпеки».

У квітні 2023 року російський лідер Володимир Путін підписав поправки про позбавлення набутого громадянства за «дії, які загрожують національній безпеці», в тому числі за військові «фейки» та «дискредитацію» російської армії, а в серпні 2024 року – закон, який передбачає позбавлення набутого громадянства в разі відмови від постановки на військовий облік.