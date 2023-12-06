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У Росії двох офіцерів відправили до колонії за «невідбиття нападу» ЗСУ

У Москві військовий суд засудив двох російських військових, підполковника Анатолія Бондарєва та майора Дмитра Дмитракова, до чотирьох років позбавлення волі кожного, визнавши їх винними у «порушенні правил бойового чергування щодо відбиття раптового нападу на територію Росії».

Зазначається, що вирок за відповідною статтею кримінального кодексу був ухвалений уперше з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. При цьому обох підсудних не позбавили офіцерських звань, і після виходу на волю вони зможуть повернутися до армії.

Кримінальна справа проти Бондарєва та Дмитракова була порушена навесні 2022 року після ракетного удару ЗСУ по складу боєприпасів і техніки біля села Стара Нелідівка Бєлгородської області. Тоді загинули семеро російських військовослужбовців, понад 40 були поранені. Крім того, були знищені 15 одиниць техніки, десятки – пошкоджені. Загальні збитки, за оцінкою слідства, становили 90 мільйонів рублів.

Справа Бондарєва та Дмитракова розглядалася в закритому режимі, але відомо, що провину вони не визнали.

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