РФ заочно засудила до 13 років за ґратами українку, яку Москва звинувачує в облитті посла соком

Суд у столиці Росії заочно засудив українську активістку Ірину Земляну, яка, за твердженням Москви, облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва 9 травня 2022 року. Про це 10 березня повідомило видання «Медіазона».

Земляну засудили до 13 років ув’язнення за «напад на представника іноземної держави з метою ускладнення міжнародних відносин, розпалювання ненависті й ворожнечі із застосуванням насильства», а також за поширення «військових фейків».

Звинувачення у «фейках» були додані через дві публікації Ірини Земляної, яка є співробітницею Інституту масової інформації. У цих публікаціях, зроблених у 2022–2024 роках, ішлося про злочини російських військових в Україні.

Ірина Земляна у вересні 2022 року повідомила, що в Росії проти неї відкрили кримінальне провадження. Тоді ж Земляна пояснила, що під час акції в травні розливала буряковий сік на себе, а російський посол опинився надто близько.

«Ми мусили показати, що там, де зʼявляються росіяни – там кров, гинуть українці. Форма вираження цього протесту була викликана жахливими злочинами, які вчиняють росіяни в Україні. Чому посол зміг наблизитися до мене аж так близько? Очевидно, що це питання до польської поліції, а не до протестувальників, які реалізовують своє законне право», – заявила вона тоді.

Після інциденту в травні 2022-го активістка вказувала, що змушена була залишити Варшаву, де вона жила, через загрозу життю. Вона розповідала, що її особисті дані були викладені в мережу, вона отримувала повідомлення та дзвінки з погрозами.