Система зв’язку армії РФ погано захищена, Україна має скористатися цим – ексдиректор ЦРУ

Система зв’язку російської армії є погано захищеною і ЗСУ можуть використовувати це на свою користь. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

«Добре відомо, що система зв’язку росіян не захищена складними алгоритмами зі стрибковою зміною частоти. Здебільшого у них все, фактично, працює у відкритому доступі на високочастотних або короткохвильових радіоканалах без шифрування. Тож, будь-який українець із поліцейським сканером або ж радіоаматор може реально знайти ці канали, прослухати й записати», – пояснив Петреус.

Він також додав, що за таких умов військовий зв’язок російської армії можна глушити і це може стати «величезною допомогою військам на передовій».

«Відсутність зв’язку між командним складом та нижчою ланкою вимагає, щоби генерали, командири бригад, полків і батальйонів особисто з’являлися на передовій, виходили зі своїх машин, і в цей час вправні українські снайпери просто прибирають їх», – наголосив ексдиректор ЦРУ.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України СБУ регулярно оприлюднює перехоплені розмови російських військових.