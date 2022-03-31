«Тебе затримали як злочинця»: українець, що воює за РФ, хотів вивезти матір з Херсонщини – СБУ

Служба безпеки України перехопила та опублікувала розмову українця, який наразі воює проти України в складі російської армії, з матірʼю: він хотів вивезти її з Херсонщини за допомогою військових РФ, але вона відмовилася.

Спочатку мати повідомила сину, що не поїхала, бо «була перелякана до смерті» тим, як її «брали о пів на шосту ранку».

«Так правильно! Це ж спеціально робиться, щоб до тебе потім ніяких претензій не було. Тебе взяли просто затримали як злочинця, – відповів їй на це син і запитав: «Ти ж бачила, що у них така сама форма, як у мене!?»

Згодом жінка сказала йому, що не поїде, бо її чоловік хворий, і вона його самого не залишить.

«Я дуже люблю синів, але в мене тут чоловік лежить... Я його самого тут не залишу. Я до нього потім не зможу сюди приїхати», – пояснила вона.

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СБУ не вперше публікує перехоплені розмови російських солдатів. Зокрема, раніше в одному із таких записів військовий армії РФ стверджував, що у них є великі проблеми із забезпеченням.

Ще один розповідав, що «три танкісти взяли зґвалтували 16-річну дівчинку», а інший – що військові РФ зʼїли вівчарку породи алабай, бо «мʼяса хотілося», «сухпайки уже набридли», а курей та гусей «уже всіх похр*нарили».

23 березня Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру російського військового в зґвалтуванні.