Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Ґвалтують неповнолітніх та їдять собак»: СБУ перехопила нові розмови солдатів РФ

У одній із перехоплених розмов солдат РФ зізнається, що російські військові з'їли вівчарку породи алабай, бо «м'яса хотілось».

Військові Росії, що воюють в Україні, «ґвалтують неповнолітніх та їдять собак», стверджує 30 березня Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі перехоплених розмов солдатів російської армії.

«Тут танкісти три взяли дівчинку зґвалтували, 16-річну дівчинку», – говорить у одному із таких дзвінків військовий РФ.

У іншій розмові ще один російський солдат повідомляє своєму спірозмовнику, що військові РФ зʼїли вівчарку породи алабай, бо «мʼяса хотілося», «сухпайки уже набридли», а курей та гусей «уже всіх похр*нарили».

На фото – цуценя породи абалай. Його подарували президенту Росії Володимиру Путіну у 2017 році
На фото – цуценя породи абалай. Його подарували президенту Росії Володимиру Путіну у 2017 році

СБУ не вперше публікує перехоплені розмови російських солдат. Зокрема, раніше в одному із таких записів військовий армії РФ стверджував, що у них почалися великі проблеми із забезпеченням.

23 березня Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру російського військового в зґвалтуванні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG