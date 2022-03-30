«Ґвалтують неповнолітніх та їдять собак»: СБУ перехопила нові розмови солдатів РФ

Військові Росії, що воюють в Україні, «ґвалтують неповнолітніх та їдять собак», стверджує 30 березня Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі перехоплених розмов солдатів російської армії.

«Тут танкісти три взяли дівчинку зґвалтували, 16-річну дівчинку», – говорить у одному із таких дзвінків військовий РФ.

У іншій розмові ще один російський солдат повідомляє своєму спірозмовнику, що військові РФ зʼїли вівчарку породи алабай, бо «мʼяса хотілося», «сухпайки уже набридли», а курей та гусей «уже всіх похр*нарили».

СБУ не вперше публікує перехоплені розмови російських солдат. Зокрема, раніше в одному із таких записів військовий армії РФ стверджував, що у них почалися великі проблеми із забезпеченням.

23 березня Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру російського військового в зґвалтуванні.