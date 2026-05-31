Армія РФ вдарила по непрацюючому підприємстві на Рівненщині – ОВА

У неділю, 31 травня, армія РФ атакувала непрацююче підприємство у Рівненській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Чергова повітряна атака на Рівненщину. Непрацююче підприємство стало ціллю. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали», – повідомив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.