Смерть немовляти на Рівненщині: в МОЗ повідомили, що зв’язку з вакцинацією не встановлено

У Рівненській області з’ясовують причину раптової смерті шестимісячної дитини у Рівненській області. Як повідомили сьогодні у міністерстві охорони здоров’я, зв’язку з перенесеним немовлям щепленням не встановлено.

«Комунальним закладом «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради проведено розтин та встановлено попередню причину смерті: раптова смерть з ознаками дихальної недостатності та набряк мозку. Наразі тривають лабораторні дослідження з метою встановлення остаточної причини. МОЗ України висловлює свої співчуття рідним дитини. Медики співпрацюють з органами слідства для встановлення причини. Того ж дня раніше в Костопільській амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) в кабінеті щеплень за письмовою згодою батьків та після огляду лікаря ця дитина одержала два щеплення інактивованими (неживими) вакцинами. Час вакцинації – 14:00. Дитина отримала другу дозу проти гепатиту В (першу дозу вакцини проти гепатиту В та БЦЖ дитина отримала в пологовому будинку відповідно до календаря щеплень – стан після щеплень був задовільний). Друге щеплення було проти поліомієліту вакциною ІПВ», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, того ж дня проти поліомієліту з того самого 10-дозового флакону було проведено щеплення ще восьми дітям. Стан усіх інших дітей задовільний.

«Всіх дітей перед щепленнями та після оглянуто лікарем. Холодовий ланцюг зберігання вакцин у цьому кабінеті щеплень належно дотримується», – наголосили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що за цим випадком у поліції почали досудове розслідування щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки.

Оральну поліомієлітну вакцину медики вважають безпечною і стверджують, що її можна давати хворим дітям, котрі мають симптоми грипу чи застуди.

В Календарі щеплень залишаються обов’язкові вакцинації проти гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правцю, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації.