Рівненщина: суд заарештував майора поліції і священника у справі про спробу «продати» посади в НПУ

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою майору поліції та священнику у справі про шахраство, повідомляє прокуратура Рівненської області.

За повідомленням, суд заарештував обох підозрюваних на два місяці, а також відсторонив поліцейского від посади.

«Як ми вже повідомляли, двох чоловіків затримано 6 листопада 2020 року під час отримання 25 тисяч доларів США авансу від співробітника Управління патрульної поліції Рівного за призначення його на посаду керівника одного з міжрайвідділів поліції області. Загалом цю посаду «ділки» оцінили у 100 тисяч доларів США», – зазначають у відомстві.

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За повідомленням ДБР, затриманим повідомили про підозру 7 листопада. За версією слідства, цивільна особа (посаду ДБР не уточнює) у змові з працівником Національної поліції запропонувала інспектору патрульної поліції допомогу в призначенні на посаду начальника одного з обласних відділень НПУ. Згадані 100 тисяч доларів «нібито мали бути передані посадовцям Офісу Президента за їх сприяння».

Досудове розслідування здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому. Кваліфікація справи – шахрайство в особливо великих розмірах – передбачає від п’яти до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.