Поліція передала до суду справу про вбивство сімох людей на Житомирщині

Національна поліція Житомирської області передала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого звинувачують у вбивстві сімох людей та замаху на життя ще однієї. Про це йдеться в повідомленні 2 листопада.

Як зазначають у поліції, в ході досудового розслідування слідчі збирали докази, на базі якиз формувало обвинувчення щодо 58-річного підозрюваного.

«Досудове розслідування тривало упродовж п’ятьох місяців і у його ході було проведено понад сотні судових експертиз. За їх результатами, у тому числі, встановлено, що у крові обвинуваченого алкоголю не виявлено, а також його здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними у момент учинення кримінальних діянь», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині визнаний експертами осудним – поліція

Згідно з кваліфікацією – умисне вбивство кількох людей та замах на вбивство – обвинувачуваному загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення.

22 травня стало відомо, що в Попільнянському районі Житомирської області між орендарем місцевого ставка і групою приїжджих осіб виник конфлікт, який призвів до загибелі сімох людей. За попередніми даними, смертельні поранення із мисливської рушниці міг завдати загиблим орендар водойми. Правоохоронці повідомили, що серед загиблих – учасники бойових дій на Донбасі та волонтери.

Підозрюваного у справі суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави. У справі було призначено до двох сотень експертиз. За даними поліції, наразі слідчі отримали результати щодо двох десятків виконаних експертиз.