В 2020 році Нацполіція почала розслідувати 173 справи про порушення щодо журналістів

У 2020 році Національна поліція України почала розслідувати 173 факти перешкоджання професійної діяльності журналістів. Про це пресслужба Нацполіції повідомила 2 листопада, в Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Міністерство внутрішніх справ побудувало «тісну співпрацю зі спілкою журналістів України».

Він також нагадав про справу черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер після побиття в 2019 році. За словами Геращенка, Головне слідче управління Нацполіції співпрацює з черкаським осередком для пошуку безпосередніх учасників та організаторів нападу на Комарова.

«В цілому ми налагодили роботу таким чином, що керівники обласних управлінь поліції ведуть окремий облік злочинів щодо перешкоджання законних прав журналістів – це, зокрема, 171 стаття Кримінального кодексу України, окремим обліком ведуться всі факти нападів на журналістів. Ми миттєво реагуємо і, я думаю, що за останні півтора року журналістська спільнота бачить, що ми робимо в цьому напрямку», – цитує Геращенка пресслужба Нацполіції.

Як зазначив наступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Степан Довгунь, зі 173 відкритих станом на жовтень у поточному році проваджень 132 стосуються перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, 41 – погроз або насильства щодо журналіста.

При цьому до суду направлено обвинувальній акти в дев’яти кримінальних провадженнях за 10 правопорушеннями. З них шість актів стосуються перешкоджання діяльності журналістів, чотири – погроз чи насильства щодо журналітів. Загалом наразі триває досудове розслідування в 211 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти працівників медіа.

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Крім того, як в Департаменті захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції сторили окремий підрозділ для захисту журналістів, заявив голова департамент Євгеній Макаров.

«Для оперативної комунікації із журналістами створено електронну адресу, куди всі представники ЗМІ можуть надавати інформацію про вчинення відносно них будь-яких протиправних дій: dzisd_media@police.gov.ua», – заявляє пресслужба Нацполіції з посиланянм на слова Макарова.

2 листопада посольство США в Україні закликало українську владу встановити справедливість у справах про вбивство журналістів, в тому числі Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета.