У ДБР підтвердили звільнення ексадвоката Януковича Бабікова

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков був звільнений 2 листопада. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Радіо Свобода.

«Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань від 30.10.2020 року «658-ос полковник Державного бюро розслідувань, першйи заступник Директора Державного бюро розслідувань Бабіков Олександр Петрович звільнений з посади 2.11.2020», – йдеться в документі.

Конкретна причина звільнення не вказана.

Серед підстав для звільнення вказана стаття 15 закону про ДБР, яка перелічує обмеження для працівників Бюро, стаття 34 закону про протидію корупції, яка передбачає звільнення працівника, який має конфлікт інтересів, що не може бути врегульований.

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Також пресслужба ДБР посилається на положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, яка також передбачає звільнення співробітника в разі конфлікту інтересів.

Видання«Українська правда» повідомило минулого тижня з посиланням на свої джерела, що виконувач обов’язків голови ДБР Олексій Сухачов звільнив Бабікова через конфлікт інтересів, пов’язаний з його роботою в адвокатській фірмі «Авер Лекс».

Олександр Бабіков представляв у суді інтереси колишнього президента Віктора Януковича. Він став першим заступником голови ДБР у січні цього року.