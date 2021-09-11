Данілов підтримує ідею переходу України на латиницю  

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Про це він сказав у розмові з Радіо Свобода.

«Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути», – сказав Олексій Данілов.

На початку року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. «Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури», – казала Демська.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.