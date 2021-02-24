Голова Нацкомісії зі стандартів державної мови: «думаю, що ми не перейдемо на латиницю»

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозує, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. Вона сказала про це 24 лютого під час публічного звіту про результати діяльності у 2020 році.

«Я думаю, що ми не перейдемо на латиницю. Це пов’язано з тим, що якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури», – сказала Демська.

Вона наголосила, що наслідками такого переходу можуть стати дуже великі культурні втрати, що, за її словами, є неприпустимим.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.

Восени 2020 року президент Узбекистану доручив розробити дорожню карту для повного переходу на латиницю.

У сусідньому Казахстані процес переходу на латиницю триває з 2017 року, коли президент Нурсултан Назарбаєв вперше доручив уряду скласти графік переходу казахського алфавіту на латиницю. Там також міняли варіанти алфавіту, проте повністю на нього перейти ще не вийшло.