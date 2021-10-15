РНБО збереться на засідання 15 жовтня

Рада національної безпеки й оборони України проведе засідання 15 жовтня.
Як повідомила напередодні пресслужба РНБО, президент України доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16:00.
Про порядок денний засідання не повідомляють. Раніше цього місяця секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що наступне засідання Ради національної безпеки і оборони буде присвячене проблемам контрабанди і використання надр країни.
Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти народних депутатів, проросійських видань, антиукраїнських блогерів, контрабандистів. Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ