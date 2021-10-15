РНБО збереться на засідання 15 жовтня

Рада національної безпеки й оборони України проведе засідання 15 жовтня.

Як повідомила напередодні пресслужба РНБО, президент України доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16:00.

Про порядок денний засідання не повідомляють. Раніше цього місяця секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що наступне засідання Ради національної безпеки і оборони буде присвячене проблемам контрабанди і використання надр країни.

Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти народних депутатів, проросійських видань, антиукраїнських блогерів, контрабандистів. Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях.