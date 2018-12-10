Родинам передали чотири листи українських моряків із російського СІЗО

Родинам в Україні передали чотири листи поранених українських моряків, які перебувають у московському СІЗО «Матроська тиша», повідомила 10 грудня російська журналістка Вікторія Івлєва.

«Сьогодні прийшли чотири листи від моряків із «Матроської тиші»: Василь Сорока написав мамі і сестрі, Андрій Артеменко мамі, а Андрій Ейдер усій своїй родині. Самі листи ми не читали, відразу переслали волонтерам ВМФ України для передачі батькам», – поінформувала Івлєва у Facebook.

Минулого тижня журналістка повідомляла, що трьом пораненим українським морякам у СІЗО «Матроська тиша» 6 грудня передали листи від батьків.

Перед тим, 4 грудня, Івлєва інформувала, що листи морякам не віддають.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українські консули відвідують поранених моряків у столиці Росії Москві.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.