Українські військові заперечують заяви РФ про окупацію Родинського на Донеччині

Українські військові заперечують заяви російської сторони про нібито повний контроль над містом Родинське на Донеччині.



Як йдеться в повідомленні угруповання військ «Схід» та Першого корпусу НГУ «Азов», ці заяви є фейковими та покликані створити «враження просування російських сил і посіяти панічні настрої в українському суспільстві».



«З метою створення відповідної картинки для соцмереж, російська армія використовує вже звичну тактику просочення малих піхотних груп до населеного пункту для встановлення на його території прапору держави-агресора. Такі групи знищуються підрозділами Сил оборони, але іноді перед ліквідацією встигають показати на камеру «прапор» РФ», – йдеться в повідомленні.



В угрупованні військ «Схід» зазначають, що у місті тривають пошуково-ударні дії щодо знищення російських штурмових груп, за Родинське ведуться оборонні бої.

За даними Інституту дослідження війни (ISW), геолоковані відеозаписи, опубліковані 28 грудня, показують, що українські війська діють у північному Родинському, що свідчить про те, що українські війська зберігають здатність діяти в населеному пункті.

ISW оцінив ситуацію в Родинському (на північ від Покровська) та Мирнограді на основі аналізу нових даних із відкритих джерел.

Раніше аналітики звертали увагу на те, що президент Росії Володимир Путін та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов продовжують перебільшувати російські здобутки на полі бою. ISW оцінює, що російські війська захопили лише близько 4700 квадратних кілометрів у 2025 році, але навіть більш перебільшена заява російської сторони про 6300 квадратних кілометрів стосується лише 1,04% від загальної площі України.