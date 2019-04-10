Родини зниклих безвісти вимагають від влади виконувати відповідне законодавство

Родини зниклих безвісти у зоні бойових дій на сході України звернулись до влади з вимогою виконувати положення 3акону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», який був ухвалений 2 липня 2018 року і вступив у дію 2 серпня минулого року.

Як повідомила Радіо Свобода голова громадської організації «Об’єднання рідних безвісти зниклих «НАДІЯ» Ядвіга Лозинська, уряд дотепер не виконав положень закону – «не створена урядова комісія з питань зниклих безвісти, котра має координувати дії відповідних міністерств і відомств для створення єдиного реєстру зниклих безвісти». Також не всі родини зниклих безвісти отримують соціальну підтримку, каже Лозинська.

Свої вимоги родини озвучили на сьогоднішньому засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, присвяченому виконанню цього закону й захисту соціальних прав сімей осіб, які вважаються зниклими безвісти у зоні бойових дій на сході України.

За словами Лозинської, це не перше звернення до уряду від родин осіб, зниклих безвісти: подібне звернення представники «Об’єднання рідних безвісти зниклих «Надія» пересилали на адресу президента та прем’єр-міністра України у березні цього року, але відповіді не отримали.

Голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря повідомив: народні депутати звертались до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана «з вимогою надати інформацію щодо стану виконання закону». Уряд у відповідь повідомив про ухвалення плану щодо імплементації закону, який передбачає розробку проектів розпоряджень щодо створення комісії та визначення її персонального складу, пояснив Немиря.

«Ми не маємо інформації, чи Кабінет міністрів розглянув ці питання, результат нам невідомий», – поінформував Немиря на нинішніх слуханнях.

За даними СБУ, зниклими безвісти у 2014 – 2018 роках у зоні збройного конфлікту на сході України вважаються більш як 400 осіб. Серед них – військовослужбовці, правоохоронці, бійці добровольчих батальйонів та цивільні особи.