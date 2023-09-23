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Ексголова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін став «сенатором від Запорізької області»

Дмитро Рогозін

Російський політик Дмитро Рогозін, який кілька років очолював державну корпорацію «Роскосмос», отримав посаду «сенатора від Запорізької області».

«Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом «Новоросії (російська пропагандистська назва південних областей України – ред.)», – написав Рогозін у своєму телеграм-каналі.

Інформація про те, що Рогозін може отримати місце у верхній палаті російського парламенту, Раді федерації, вперше зʼявилася у виданнях «Коммерсант» і «Ведомости» ще 17 вересня.

Росія наразі окуповує лише південну частину Запорізької області. Більшу частину області, в тому числі і обласний центр, Запоріжжя, Москва ніколи не контролювала.

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