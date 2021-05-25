Засновник телеграм-каналу Nexta заявляє про погрози після затримання Протасевича

Засновник телеграм-каналу Nexta Степан Путило в інтерв’ю Радіо Свобода заявив про погрози після затримання білоруського опозиційного журналіста, автора телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» і колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

«Звісно, ми побоюємося за своє життя всією редакцією, тому що сотні погроз про те, що ми наступні, що «вас навіть приб’ють на місці і не будуть привозити, а Роману пощастило» і так далі. Звісно, все повідомляємо поліції, все по правилах. Тут за нами спостерігають, чи все в порядку і в безпеці. На щастя, поки серйозних інцидентів не було. Слідкуємо за своєю безпекою, за пересуваннями – не ходимо по одному ввечері і так далі», – сказав Путило.

Він додав, що погрози надходять « і на приватні повідомлення, на пошту, і в коментарях до відео».

«Це як аноніми, боти та тролі, так і реальні прихильники «лукашизма», режиму, який зараз є в Білорусі, ну і пропагандистські помийки, які відбілюють Лукашенка, з накрученими підписниками, так само про це трублять», – розповів Путило Радіо Свобода.

Він додав, що люди з редакції Протасевича після його затримання «вжили всі заходи, аби видалити Романа з усіх чатів, щоб не підставляти інших людей, які перебувають в Білорусі і про яких вони хочуть дізнатися».

«Найприкріше, що ми з багатьма адміністраторами телеграм-каналів в загальному чаті обговорювали такий момент. Що не можна в жодному випадку літати над Білоруссю чи навіть над дружніми до Лукашенка країнами, тому що може статися таке. Але, на жаль, Роман або прорахувався, або недогледів, хоча і бачив перед вильотом підозрілу людину в аеропорту в Афінах, яка фотографувала його і потім пішла. Всі ознаки того, що це спланована заздалегідь операція, і до такого не був готовий ніхто, і навіть ми», – зазначив Путило.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Правозахисний центр «Весна» вже визнав Протасевича політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.