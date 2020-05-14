У Росії розглянуть апеляцію на вирок журналістові з Криму

Військовий апеляційний суд у Московській області 14 травня має розглянути апеляційну скаргу на вирок у справі громадянського журналіста з анексованого Криму Нарімана Мемедемінова.

Він був засуджений в жовтні минулого року. Суд засудив кримчанина до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні за звинуваченням в публічних закликах до терористичної діяльності.

Як повідомив раніше проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв, він розраховує на виправдувальний вирок апеляційного суду.

Раніше низка українських правозахисних і медійних організація закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.