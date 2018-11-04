Росія: в Петербурзі активіста заарештували за пікет проти ведучого Соловйова

Суд у російському Санкт-Петербурзі відправив під адміністративний арешт на 10 діб активіста Павла Іванкіна. Його затримали під час пікету проти телеведучого Володимира Соловйова. Як повідомляють російські ЗМІ, активіста звинуватили в опорі співробітникам поліції.

2 листопада Соловйов виступав у Санкт-Петербурзі з лекцією. Сім активістів з плакатами вийшли на пікет, протестуючи проти його приїзду. Вони звинуватили телеведучого в поширенні пропаганди. Правоохоронці затримали сімох учасників пікету, шістьох незабаром відпустили.

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Плакат, який тримав Іванкін, порівнював Соловйова із Юліусом Штрайхером. Штрайхер був головним редактором антисемітського видання «Штурмовик», яке пропагувало нацистську ідеологію і виходило в Німеччині з 1923 по 1945 рік. Його стратили за вироком Нюрнберзького процесу 1946 року.

Володимир Соловйов неодноразово виступав із заявами на підтримку Кремля і особисто президента Росії Володимира Путіна (зокрема веде присвячену йому програму «Москва, Кремль, Путін» на каналі «Росія-1»). Також Соловйов свого часу схвально коментував анексію Криму і російську агресію на сході України.