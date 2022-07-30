«Дикуни і терористи». В ОП відреагували на заклики посольства РФ у Лондоні до страти бійців «Азова»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав «дикунами і терористами» представників посольства Росії у Великій Британії після того, як вони на своїй сторінці у твітері закликали до страти через повішення українських бійців «Азову».

«Росія – це країна-терорист. В 21-му сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни і терористи. РФ – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?», – написав Єрмак у телеграмі 30 липня.

Напередодні в офіційному твітері посольства Росії у Великій Британії був опублікований заклик, щоб бійці українського полку «Азов» були не просто страчені, але повішені.

Твіт був опублікований через кілька годин після загибелі в колонії в окупованій Оленівці (Донецька область) десятків українських військовополонених, у тому числі бійців «Азова», в чому Київ звинувачує Росію.

До твіту російське посольство прикріпило посилання на відео, опубліковане на його Youtube-каналі, в якому чоловік та жінка, що називають себе жителями Маріуполя, стверджують, що українські військові нібито стріляли по них із території заводу «Азовсталь».

Слова про повішення на відео вимовляє один із учасників сюжету, проте російське посольство у твіті ніяк не позначило, що йдеться про цитату і що воно якось дистанціюється від неї. У коментарях під відео багато користувачів сумніваються, що герої сюжету справді описують реальні події.

При цьому соцмережа не видалила твіт російського посольства. Вона додала до нього текст про те, що твіт порушує правила щодо розпалювання ненависті, однак доступ до нього не закритий, оскільки він може бути предметом суспільного інтересу.

Бійці «Азова» навесні 2022 року брали участь в обороні Маріуполя, кілька сотень їх взяли в полон. Згодом кілька десятків були обміняні на російських полонених. Російська пропаганда часто згадує «Азов» як приклад нібито «процвітаючого в Україні нацизму».