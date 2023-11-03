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РФ вислала болгарського журналіста після видворення з Софії російського кореспондента

Росія заявила, що була «змушена вжити заходів у відповідь» проти Ангела Григорова (на фото) і зобов’язала його «здати акредитацію й залишити Росію»
Росія заявила, що була «змушена вжити заходів у відповідь» проти Ангела Григорова (на фото) і зобов’язала його «здати акредитацію й залишити Росію»

Росія позбавила московського кореспондента Болгарського національного радіо акредитації і вислала його з країни після того, як Софія видворила журналіста російського державного видання з міркувань національної безпеки.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Ангелу Григорову наказали залишити Москву після того, як Софія вислала Олександра Гацака, кореспондента державної «Російської газети», який, за словами влади Болгарії, займався розвідувальною діяльністю і становив загрозу безпеці країни.

Росія заявила, що була «змушена вжити заходів у відповідь» проти Григорова і зобов’язала його «здати акредитацію й залишити Росію».

У вересні влада Болгарії вислала з країни настоятеля подвір’я РПЦ у Софії архімандрита Вассіана і двох служителів храму св. Миколая Мирлікійського. Причиною для видворення священиків РПЦ, як заявили російському державному агентству ТАСС у диппредставництві РФ, стало те, що вони «несуть загрозу національній безпеці».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Болгарія вислала 70 російських дипломатів із сім’ями. За словами тодішнього прем’єр-міністра країни Кирила Петкова, більша частина дипломатів, яких видворили, працювала на спецслужби, а їхня дипломатична робота була прикриттям.

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