У Росії другий день поспіль виявлено понад 20 тисяч нових випадків COVID-19

У Росії за останню добу виявлено 20 396 тих, хто заразився COVID-19, повідомив оперативний штаб по боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби. Напередодні, 6 листопада, щоденний приріст хворих склав 20 582 осіб, це максимум у Росії від початку пандемії.

Загальна кількість виявлених заражених із початку пандемії досягла 1 753 836. З них 1 312 927 – вилікувалися, десятки тисяч – померли.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко напередодні розповів «Першому каналу», що загальне число хворих на COVID-19 у Росії зараз становить близько 900 тисяч, із них – 250 тисяч перебувають у лікарнях.

Ці дані більше ніж у два рази перевищують дані оперативного штабу, згідно з якими зараз хворіють тільки 410 тисяч людей.

У багатьох регіонах Росії відзначають і нестачу лікарняних ліжок й автомобілів «швидкої допомоги», повідомляють про багатогодинне, а в деяких випадках багатоденне очікування медичної допомоги.

Кількість тих, хто заразився COVID-19 у світі, з початку пандемії досягла 49,3 мільйона людей, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса. Померли понад 1,2 мільйона пацієнтів, вилікувалися – понад 32,4 мільйона.