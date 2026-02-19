У РФ заявляють, що українські дрони атакували нафтобазу в Псковській області

Українські безпілотники атакували нафтобазу у місті Великі Луки, горить один із резервуарів із нафтопродуктами, повідомив губернатор Псковської області Росії Михайло Ведерніков.

За його даними, постраждалих серед цивільного населення і персоналу об’єкта немає.

В аеропорту Пскова на кілька годин запроваджувалися обмеження на виліт і приліт літаків, вранці обслуговування рейсів відновили.

«Великолуцька нафтобаза» належить компанії «Псковнафтопродукт».

За даними видання Astra, там зберігаються нафтопродукти для подальшого відвантаження і розподілу мережею АЗС, на підприємства і транспортні компанії.

У ніч проти 21 квітня 2024 року безпілотники вже атакували «Великолуцьку нафтобазу».

Видання «Псковська губернія» писало, що тоді один безпілотник потрапив в огорожу нафтобази, уламки ще одного дрону виявили на території підприємства.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.