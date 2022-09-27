Генсекретар Олімпійського комітету Росії виїхала з країни

Генеральна секретарка Олімпійського комітету Росії, п’ятиразова олімпійська чемпіонка із синхронного плавання Анастасія Давидова виїхала з країни і повертатися назад не планує, повідомили у російській Федерації синхронного плавання.

Віцепрезидентка федерації Ольга Бруснікіна, коментуючи від’їзд Давидової, заявила, що «всі шоковані» цією новиною. Інших подробиць про від’їзд ні вона, ні представники Олімпійського комітету Росії не озвучили.

Від початку повномасштабного збройного вторгнення військ РФ на територію України більшість спортивних міжнародних федерацій виключили російських спортсменів зі своїх змагань. Зокрема, збірна Росії з футболу була позбавлена права брати участь у чемпіонатах світу та Європи, а російські футбольні клуби були виключені з найбільших європейських турнірів – Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Також від міжнародних змагань усунули російських хокеїстів. Десятки спортсменів із Росії залишили країну чи змінили громадянство.

Синхроністка Анастасія Давидова вигравала золоті медалі на трьох літніх Олімпійських іграх поспіль: в Афінах 2004 року, у Пекіні 2008-го і Лондоні 2012-го. Також вона є 13-разовою чемпіонкою світу.

Після завершення спортивної кар’єри Давидова була спочатку віцепрезидентом Олімпійського комітету Росії, а з травня 2014 стала генеральним секретарем організації. Минулого року президент Росії Володимир Путін нагородив Давидову орденом «За заслуги перед батьківщиною» IV ступеня.